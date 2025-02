Brasil sedia maior feira de pedras naturais do mundo pela 1ª vez

SÃO PAULO, 18 FEV (ANSA) – Começa nesta terça-feira (18), em São Paulo, a primeira edição fora da Itália da maior feira de pedras naturais do mundo, a Marmomac, realizada anualmente em Verona.

A Marmomac Brazil chega ao gigante sul-americano pelas mãos da Milanez & Milaneze, empresa do centenário Grupo Veronafiere, com o objetivo de criar um ponto de referência para o setor nas Américas.

“O Brasil é o quarto maior produtor e o quinto maior exportador de rochas ornamentais. E quando se fala em diversidade de cores e tipos de pedras naturais, é o país que tem a maior. Ele foi agraciado geologicamente”, diz Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, em entrevista à ANSA.

A feira reunirá cerca de 200 expositores e espera receber até 20 de fevereiro 15 mil pessoas de todos os estados do Brasil e de mais de 50 países, com uma programação que inclui palestras, rodada de negócios e até uma exposição de arte para mostrar todas as possibilidades de aplicação de pedras naturais.

Segundo Flávia, a Marmomac Brazil também terá uma forte presença da Itália, país que é destaque no setor e o terceiro maior comprador de rochas e pedras ornamentais brasileiras, atrás apenas de Estados Unidos e China.

O Brasil exporta cerca de US$ 1,2 bilhão por ano, sendo 82% provenientes do Espírito Santo, berço da imigração italiana no maior país da América Latina.

“A Itália é um importante parceiro comercial, tanto para o Brasil adquirir tecnologia quanto para a Itália comprar materiais brasileiros para compor portfólio. É uma relação muito sólida”, acrescenta a CEO.

O plano da Milanez & Milaneze e da Veronafiere é consolidar a Marmomac no Brasil e ampliar o portfólio de feiras no país.

“Existe um planejamento para trazer outros eventos do grupo, que tem muito a crescer no Brasil”, ressalta Flávia. (ANSA).