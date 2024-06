Brasil se prepara para receber Festa do Cinema Italiano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/06/2024 - 11:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 24 JUN (ANSA) – A Embaixada da Itália em Brasília sediará a noite de abertura do 8½ Festa do Cinema Italiano na capital federal na próxima quinta-feira (27), com a exibição do fenômeno de bilheteria “Ainda temos o amanhã”, de Paola Cortellesi.

A mostra será realizada a partir de 27 de junho em mais de 20 cidades brasileiras, com o objetivo de apresentar o melhor da produção contemporânea italiana.

Em Brasília, a programação será exibida no Liberty Mall e no Cinesystem, mas a agenda completa em todos os municípios participantes pode ser conferida no site oficial do evento.

“Ainda temos o amanhã” narra a história de uma mulher que passa a questionar seu papel na Roma do pós-guerra para evitar que sua filha mais velha, prestes a se casar, tenha o mesmo destino que ela.

Lançado na Itália no fim de outubro e exibido em preto e branco, o filme liderou a arrecadação com bilheteria no país europeu em 2023, com 36,6 milhões de euros, superando os blockbusters “Barbie” e “Oppenheimer”, e alimentou o debate sobre questões como patriarcado e empoderamento feminino.

Além de “Ainda temos o amanhã”, a programação do 8½ Festa do Cinema Italiano inclui “Segredos”, de Daniele Luchetti; “O sequestro do Papa”, de Marco Bellocchio; “Enea”, de Pietro Castellitto; “A última noite de Amore”, de Andrea Di Stefano; “Il Boemo”, de Petr Václav; “Maria Montessori – Ensinando com amor”, de Léa Todorov; “A imensidão”, de Emanuele Crialese; “Lubo”, de Giorgio Diritti; e “O divino Zamora”, de Neri Marcorè.

Até o momento, as cidades confirmadas são: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Caxias do Sul, Camaquã, Maceió, Palmas, Belém, Natal, Aracaju, João Pessoa, Niterói, Ribeirão Preto e Volta Redonda.

A mostra acontecerá de 27 de junho a 3 de julho, com exceção de João Pessoa e Volta Redonda (de 1º a 7 de julho).

O festival está em sua 11ª edição no Brasil e é uma realização do Ministério da Cultura, da Associação Il Sorpasso e da Risi Film Brasil, com colaboração da Embaixada da Itália, dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro e o apoio da Cinecittà. (ANSA).