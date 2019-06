Brasil se impõe como anfitrião da Copa América, goleia o Peru e avança às quartas

Pela primeira vez nesta Copa América, a seleção brasileira se impôs como anfitriã diante de seu oponente e goleou o Peru por 5 a 0, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, de modo a ditar o ritmo e a provocar um rebuliço na defesa adversária. Os peruanos tiveram o meio de campo e a bola nos primeiros 10 minutos, quando empurrou o Brasil para dentro de sua área e revelou certo afobamento dos jogadores comandados pelo técnico Tite.

Ganhar do Peru, o então segundo da chave, era fundamental para manter o time em primeiro lugar, assegurar um rival teoricamente mais fraco nas quartas de final e dar moral ao elenco, que recebeu vaias nas duas primeiras partidas. Depois desses 10 minutos mais tensos na Arena Corinthians, o que se viu foi um Brasil soberano, com muito mais vontade, mas, acima de tudo, atuando com inteligência. A vitória por 5 a 0 foi do tamanho do futebol apresentado. Com o resultado, a seleção confirma a primeira colocação do Grupo A e aguarda agora pelo terceiro colocado do B ou C. Não está descartada que seja a Argentina, de Messi.

“Tiramos a desconfiança em cima desse time. Criamos e finalizamos, como não aconteceu nos outros jogos. Quando soube que iria jogar, pensei em dar tudo, ajudar a seleção com gols ou sem gols. Estou muito feliz e agora tenho certeza que o torcedor vai nos receber bem em Porto Alegre”, disse Everton, jogador do Grêmio. O próximo jogo do Brasil está marcado para esta quinta-feira.

Antes dos gols, Arthur deu dois passinhos para trás para corrigir a fragilidade no meio de campo da seleção. Gabriel Jesus parecia que corria por um prato de comida, lembrando o menino que fez carreira nas bases do Palmeiras e nos seus primeiros anos de profissional. No meio, entre os zagueiros peruanos, Roberto Firmino estava mais seguro e confiante. Fazia a vez de centroavante, embora tenha ficado um pouco mais próximo de Philippe Coutinho.

Na esquerda, Everton era “imparável” por Advíncula, que deixou o primeiro tempo de língua de fora. A correria por aquele setor foi intensa. O atacante mostrou ao torcedor um repertório de dribles, sendo todos eles em direção ao gol. É, de longe, o melhor do Brasil nesse momento.

Dessa forma, depois de 10 minutos de jogo, o Brasil começava a ganhar a partida. O Peru, até então o adversário mais perigoso da chave, também com quatro pontos, tornava-se presa fácil para alegria de Tite e festa do torcedor. Aos 11, Casemiro, e quase todo o time do Brasil, empurrou a bola para dentro do gol de Gallese para fazer 1 a 0. Dois jogadores do time, Thiago Silva e Marquinhos, cabecearam na cobrança de escanteio antes de Casemiro.

A partir daí, o ataque da seleção deitou e rolou. Philippe Coutinho distribui melhor as jogadas depois de todas as bolas passarem pelos pés de Arthur. “Estou 100% recuperado. Esse resultado e fruto do nosso trabalho. Agora temos de desfrutar com amigos e familiares”, disse o meia do Barcelona.

O segundo gol foi de Roberto Firmino em jogada provocada por ele mesmo na saída errada do goleiro com os pés. Gallese chutou no brasileiro e a bola foi parar na trave. Firmino acompanhou a jogada, limpou o goleiro e marcou. Daniel Alves tentou consolar o rival peruano. No terceiro gol, aos 34 minutos, Everton chutou de longe e o goleiro aceitou. Metade do gol foi mérito do atacante, a outra metade falha do goleiro.

A vantagem fez a disputa ficar fácil. O Brasil errou pouco. A torcida, sempre exigente e desconfiada, aplaudiu. Teve até olé. O Peru se perdeu, marcou mal e não teve nenhuma chance na sequência da partida. O Brasil fez mais dois gols no segundo tempo, com Daniel Alves e Willian. Poderia ter feito um sexto gol,mas Gabriel Jesus desperdiçou pênalti. Mais do que os gols, o Brasil diante do Peru foi mais organizado, mais confiante e disposto a fazer valer sua condição de seleção favorita desta Copa América. O cenário, que era ruim, vai melhorar a partir desse jogo. “Estamos no caminho certo”, disse Arthur.

FICHA TÉCNICA

PERU 0 x 5 BRASIL

PERU – Gallese; Advíncula, Abram, Araújo e Trauco; Yotún (Flores), Tapia, Polo e Cueva (Ballón); Farfán e Guerrero (Christofer González). Técnico: Ricardo Gareca.

BRASIL – Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís (Alex Sandro); Casemiro (Alan), Arthur e Philippe Coutinho (Willian); Everton, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Técnico: Tite.

GOLS – Casemiro, aos 11, Roberto Firmino, aos 18, e Everton, aos 31 minutos do primeiro tempo; Daniel Alves, aos 7, e Willian, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guerrero e Advíncula (Peru); Casemiro e Thiago Silva (Brasil).

ÁRBITRO – Fernando Rapallini (Fifa/Argentina).

RENDA – R$ 10.009.095,00.

PÚBLICO – 42.317 pagantes.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).