Brasil se despede de Marília Mendonça

Milhares de brasileiros tomaram neste sábado a cidade natal de Marília Mendonça para se despedir da estrela da música sertaneja, morta ontem em um acidente aéreo, aos 26 anos.

O corpo da cantora foi levado hoje para Goiânia. Multidões compareceram ao estádio onde ocorreu o velório público. Marília viajava em uma aeronave de pequeno porte que caiu no interior de Minas Gerais, onde a cantora faria um show na noite de ontem.

Marília Mendonça era uma das principais expoentes do gênero sertanejo no Brasil. Além de diversos prêmios nacionais, conquistou em 2019 um Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Sertanejo, pelo álbum “Em Todos Os Cantos”. Seu canal no YouTube tem mais de 22 milhões de assinantes e a artista acumula mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A enorme base de fãs de Marília inclui homens e mulheres. Muitos enlutados do lado de fora do estádio onde o velório foi realizado não conseguiam encontrar palavras para descrever sua tristeza.

“É uma emoção tão forte, que não sabemos como expressar. É uma dor imensa, para todos os brasileiros”, disse Matheus Alves, 22, à AFP. “Foi uma perda tremenda. É um golpe tão grande, que não tenho palavras para descrever”, comentou o estudante de 16 anos Gustavo Lacerda, antes de cantar uma das músicas de Marília.

Os fãs começaram a fazer fila ao amanhecer do lado de fora do estádio, com capacidade para 15 mil pessoas, aonde grandes coroas de flores chegavam em um fluxo constante. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esperava a presença de cerca de 100 mil pessoas.

Os corpos da estrela e de um tio que trabalhava com ela, que também morreu no acidente, foram enterrados mais tarde em um cemitério local, em uma pequena cerimônia privada.

O produtor de Marília e os dois pilotos também morreram na queda do bimotor, que ocorreu nos arredores da cidade de Caratinga. Segundo autoridades, o avião atingiu uma torre elétrica perto do aeroporto da cidade, mas não está claro se isso causou o acidente, ou se o avião já estava caindo. Oficiais da Força Aérea continuavam hoje a investigação no local.

A mãe de Marília foi rapidamente tomada pela emoção ao chegar ao velório, e deixou o local. Um grande número de fãs passou diante dos caixões, alguns gritando o nome da cantora ou cantando suas músicas.

“A gente veio para dar a despedida à nossa grande Marília Mendonça e agradecer a ela por passar esses anos de vida cantando para a gente e alegrando os nossos corações”, disse ao site de notícias G1 o estudante Davi Linares, que viajou 130 km para estar entre os primeiros da fila.

