Brasil se aproxima de 70 mil mortes pelo novo coronavírus

BRASIL, 9 JUL (ANSA) – O Brasil registrou mais 1220 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) em 24 horas e se aproximou da marca de 70 mil óbitos durante a pandemia, informou o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (9).

Este é o terceiro dia seguido que o país soma mais de 1,2 mil falecimentos. De acordo com os dados, existem 69.184 vítimas da Covid-19, com taxa de letalidade de 3,9%, que caiu levemente. Já o índice de mortalidade é de 32,9 pessoas por cada 100 mil habitantes. Ao todo, 1.755.779 pessoas estão contaminadas com o vírus. Em um dia, foram confirmados mais 42.619 novos contágios. A taxa de incidência continua aumentando, saltando de 815,2 para 835,5 por cada 100 mil indivíduos em todo o território brasileiro. Os números mantém o Brasil como o 2° país mais afetado pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com a universidade Johns Hopkins.

Epicentro da pandemia no país, o estado de São Paulo contabiliza 17.118 vítimas da Covid-19, com 349.715 pessoas infectadas. Em seguida vem o Ceará, onde 131 mil pessoas contraíram o novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 632.552 pacientes em acompanhamento médico, enquanto 1.054.043 estão curados. Hoje, a pasta disse ao Supremo Tribunal Federal que o protocolo sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina contra a doença, publicado no fim de maio, não obriga médicos e pacientes a serem submetidos ao tratamento.

Mesmo não havendo comprovação científica da eficácia do medicamento no combate à Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, infectado pela doença, tem defendido o uso da substância. (ANSA)

