Brasil se aproxima das 516 mil mortes por Covid-19

SÃO PAULO, 29 JUN (ANSA) – O Brasil registrou 1.893 mortes e 64.903 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 515.985 os óbitos e 18.513.305 os contágios confirmados desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta terça-feira (29).

Os números do dia mantém a tendência de queda das médias móveis, que estão em 65.522 nas contaminações e em 1.610 nos óbitos. A taxa de letalidade se mantém em 2,8% e a de mortalidade subiu para 245,5 a cada 100 mil habitantes.

O Rio de Janeiro continua a ser o estado com o maior índice de letalidade, com 5,8%, seguido por São Paulo (3,4%), Amazonas (3,3%) e Pernambuco (3,2%). Já a maior taxa de mortalidade – quando o número de mortes é visto de acordo com a população – é de Rondônia, com 345 mortes a cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem Mato Grosso (338,4), Amazonas (320,9) e Rio de Janeiro (320,5).

Quando analisados os dados absolutos, sem levar em conta a quantidade de moradores, São Paulo lidera nos contágios (3.719.586) e nas vítimas (126.937). Há ainda outros cinco estados com mais de um milhão de casos confirmados no país: Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina.

Nos números totais de falecimentos por coronavírus Sars-CoV-2, depois dos paulistas, aparecem Rio de Janeiro (55.337), Minas Gerais (45.961), Rio Grande do Sul (31.280) e Paraná (30.510).

(ANSA).

