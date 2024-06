Brasil rola elenco contra Tailândia e novatas brilham na 8ª vitória na Liga das Nações de Vôlei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/06/2024 - 8:48 Para compartilhar:

Como era esperado, o técnico Zé Roberto utilizou todo o seu grupo no último jogo da segunda fase da Liga das Nações, na madrugada deste domingo, em Macau, na China. Mesmo com uma equipe bem diferente da utilizada com frequência, a seleção brasileira somou sua oitava vitória consecutiva, desta vez com 3 sets a 0 sobre a Tailândia, com as novatas dando conta do recado.

Mesmo precisando reagir em todos os sets, o Brasil se impôs e fechou a partida com 25/22, 25/14 e 25/17, terminando a fase na segunda colocação, com 22 pontos, diante de 24 da líder Polônia, rival da estreia na terceira semana, entre 12 e 16 de junho, novamente na China, desta vez em Hong Kong. Ambas ganharam oito vezes, mas as europeias perderam somente dois sets, diante de sete das brasileiras.

A capitã Gabi terminou com a maior pontuadora do Brasil, com 13 pontos, seguida da oposta Tainara, de 24 anos e uma das novidades do Brasil, com 12, assim como a central Diana, de 25, que fez 11, e de Julia Bergmann, de 23, responsável por 10 bolas certeiras. Na equipe bastante mexida, Zé Roberta ainda observou Pri Daroit e a líbero Natinha.

“Primeiro quero falar da minha felicidade. Estou muito feliz de ter entrado e poder ajudar o time de alguma forma. A Tailândia é um time super chato de se enfrentar, que defende muito e hoje precisamos entrar um pouco mais concentrados, porque no começo do jogo elas estavam muito bem, defendendo muito e a gente errando um pouquinho”, afirmou Tainara, satisfeita com sua apresentação.

Realmente a Tailândia iniciou a partida com tudo. Defendendo e contra-atacando, as asiáticas abriram o jogo com 6 a 1. Mas a seleção verde e amarela soube reagir e virar no fim, com sete bolas certeiras de Gabi e mais quatro pontos de Julia Bergmann, para fazer 1 a 0 com 25 a 22.

Tainara começou no segundo set e novamente viu a Tailândia ter vantagem no início. Mas com uma sequência arrasadora de nove pontos, as brasileiras desta vez fecharam seu sustos, com 25 a 14, com Diana aparecendo bem nos bloqueios e com Tainara sendo a maior pontuadora da parcial, com 5 bolas certeiras.

Tainara estava inspirada e também brilhou no terceiro e decisivo set. Com potência na mão, foram mais seis pontos, sendo dois em aces e 25 a 17. Com mais dois bloqueios de Diana, o Brasil manteve a invencibilidade.

“Para a sequência do campeonato e para a nossa história, que a gente está escrevendo, a vitória foi super importante para terminar outra fase ganhando os quatro jogos. Que a gente siga nesta vibração e energia boa para a próxima fase que será muito difícil”, completou Tainara, já lembrando do jogo de líderes com a Polônia, depois Alemanha, Bulgária e, por fim, Turquia, antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

“(A Tailândia) é um time que defende muito, tem de ter muita paciência. Mas nosso sistema ofensivo funcionou muito bom, o defensivo também, bloqueio, defesa, e isso contribuiu para a vitória. A energia do time, todo mundo unido, foi bem legal e estou muito feliz, estamos muito felizes com essa vitória”, comemorou, também, a central Diana.