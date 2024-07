AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/07/2024 - 20:55 Para compartilhar:

Duas pessoas morreram em decorrência da febre oropouche no país, as duas primeiras mortes registradas no mundo por essa doença, informou nesta quinta-feira (25) o Ministério da Saúde.

As vítimas são duas mulheres do interior da Bahia “com menos de 30 anos, sem comorbidades, mas que tiveram sinais e sintomas semelhantes a um quadro de dengue grave”, disse a pasta em um comunicado.

