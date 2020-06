Brasil registra mais de 37 mil mortes pelo novo coronavírus

SÃO PAULO, 07 JUN (ANSA) – O Brasil registrou 1.382 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas da doença para 37.312, informou na noite deste domingo (07) o Ministério da Saúde.

O número de novos contágios aumentou 12.581, fazendo com que o país contabilize 685.427 infecções desde o início da pandemia.

Já os recuperados chegam a 277.149.

Essa é a primeira vez que o número de mortos em um domingo fica elevado. Normalmente, aos fins de semana e às segundas-feiras, os dados são menores por conta da falta de atualização de algumas secretarias de saúde estaduais. Além de informar os dados sobre as mortes neste domingo, o Ministério informou que está finalizando uma nova plataforma para compilar os dados da pandemia da Covid-19 após a polêmica remoção de informações do portal atual.

Segundo o órgão, o novo site permitirá uma busca com “maior precisão” sobre o avanço da crise sanitária no país. Isso porque os dados contabilizados e anunciados diariamente não se referem, especificamente, às 24 horas anteriores, mas sim aos números que entraram no sistema federal nesse período. (ANSA)

