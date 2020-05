Brasil registra mais de 16 mil mortes por novo coronavírus

SÃO PAULO, 17 MAI (ANSA) – O Brasil registrou 485 óbitos pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas para 16.118, informou o Ministério da Saúde na noite deste domingo (17). O estado de São Paulo continua sendo o que mais registrou mortes, com 4.782, seguido por Rio de Janeiro (2.715), Ceará (1.641), Pernambuco (1.516), Amazonas (1.413) e Pará (1.239). De acordo com a pasta, dos falecimentos anunciados hoje 298 ocorreram nos últimos três dias e os demais são resultados de exames de dias anteriores. Há ainda 2.450 óbitos em investigação pela doença.

Já o número de casos continua subindo, com 7.938 registros novos entre este sábado (16) e domingo. Ao todo, são 241.080 pessoas contaminadas pela Covid-19, o que mantém o país como o quarto que mais registra infecções no mundo – atrás dos Estados Unidos (1.486.375), Rússia (281.752) e Reino Unido (244.995). Os dados internacionais são do Centro Universitário Johns Hopkins.

São Paulo também lidera em número totais de casos, com 62.345, seguido por Ceará (24.255), Rio de Janeiro (22.238), Amazonas (20.328) e Pernambuco (19.452).

Ainda conforme o Ministério da Saúde, há 94.122 pessoas que se recuperaram da doença no país e outros 130.842 em acompanhamento. Os números nos domingos e nas segundas-feiras tendem a ser menores por conta do funcionamento reduzido das Secretarias de Saúde estaduais. (ANSA)