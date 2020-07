Brasil registra mais de 1,3 mil mortes em 24h por Covid

SÃO PAULO, 21 JUL (ANSA) – O Brasil registrou mais 1.367 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) em um período de 24 horas, elevando o número total para 81.487, segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgado nesta terça-feira (21) De acordo com o balanço, a taxa de letalidade da doença é de 3,8%, enquanto a mortalidade é de 38,8 pessoas por cada 100 mil habitantes.

O Conass ainda revelou que o país tem 2.159.654 casos confirmados da Covid-19, com um aumento de 41.008 em um dia. São Paulo (422.669), Ceará (148.986), Rio de Janeiro (145.121) e Pará (140.388) continuam como os estados com mais pessoas infectadas em termos absolutos.

O estado paulista, por sua vez, tem também o maior número de vítimas (20.171), seguido por Rio (12.293) e Ceará (7.284). O índice de letalidade mais alto, no entanto, é mantido no território carioca, com 8,5%.

Hoje, o governador de SP, João Doria, anunciou oficialmente o início dos testes da vacina chinesa contra a Covid-19, a Coronavac. Em relação ao balanço global, o Brasil continua sendo o segundo país mais afetado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive, revelou que existem mais de 14,5 milhões de pessoas infectados em todo o planeta. (ANSA)

