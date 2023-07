Brasil registra deflação de 0,08% em junho, diz IBGE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 11:15 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 11 LUG – O Brasil teve uma deflação do 0,08% em junho, o menor índice para o mês desde 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

O Índice de Preçõs ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede inflação, teve uma queda de 0,31 ponto percentual na comparação com maio.

A variação negativa em junho foi menos intensa que a esperada pelos analistas do mercado, que projetavam deflação de 0,10%.

A queda do IPCA foi influenciada principalmente pelos grupos Alimentação e Bebidas (-0,66%) e Transportes (-0,41%).

“Alimentos e Transportes são os grupos mais pesados dentro da cesta de consumo das famílias e representam cerca do 42% do IPCA”, disse André Almeida, analista do IBGE.

No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o IPCA teve um alta de 2,87%, e nos últimos 12 meses, de 3,16%. (ANSA).

