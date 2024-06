Brasil registra 82% dos casos da dengue no mundo, diz OMS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 15:46 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 03 GIU – O Brasil registrou 82% dos casos confirmados de dengue no mundo até o final de abril deste ano e lidera o ranking global da doença, de acordo com um levantamento divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo os dados, até a segunda-feira passada (27) foram registrados 3,67 milhões de pacientes infectados no mundo, sendo 3,04 milhões de brasileiros.

O país tem ainda 6,3 milhões de casos suspeitos de dengue, com um aumento de 328,6% acima do registrado no mesmo período do ano passado, conforme o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde.

Já a quantidade de pessoas mortas pela doença chegou a 3.680 no Brasil até a semana passada, número que responde pelo menos 77,3% de todos os óbitos do planeta.

“Embora um aumento substancial de casos tenha sido relatado globalmente nos cinco anos, esse aumento foi particularmente pronunciado na região das Américas, onde o número de casos já ultrapassou 7 milhões até o final de abril de 2024”, afirmou o painel. (ANSA).