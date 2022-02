Brasil registra 66.583 novos casos e 428 novas mortes por Covid-19, diz ministério

(Reuters) – O Brasil registrou 66.583 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira, chegando a um total de 26.599.593 milhões de infecções confirmadas, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 428 novos óbitos, elevando o total para 632.621 vítimas fatais provocadas pela doença.

Dados da Rede Genômica da Fiocruz na sexta-feira mostraram que a altamente transmissível variante Ômicron do coronavírus domina completamente o cenário epidemiológico da Covid-19 no país.

A Fiocruz informou no sábado que identificou dois casos da linhagem BA.2 da variante Ômicron, um no Rio de Janeiro, outro em Santa Catarina. E o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo informou que foram identificados dois casos BA.2 no Estado nas últimas semanas.

