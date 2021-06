Brasil registra 618 novas mortes por Covid-19 e total atinge 514.092

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) – O Brasil registrou nesta segunda-feira 618 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 514.092, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 27.804 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 18.448.402, de acordo com a pasta.

A contagem de mortes desta segunda é a menor para um único dia no Brasil desde 21 de fevereiro, quando foram registrados 527 óbitos, enquanto o número diário de casos é o mais baixo desde 10 de maio, dia em que foram notificadas 25.200 infecções.

Aos domingos e segundas-feiras, porém, as cifras de casos e óbitos por Covid-19 no Brasil costumam ficar abaixo das médias normalmente registradas, uma vez que há represamento de testes aos finais de semana.

Em termos globais e absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

Além disso, ainda lidera o mundo no número médio diário de novas infecções e mortes registradas, de acordo com dados compilados pela Reuters https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/pt/countries-and-territories/brazil.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19 em termos absolutos, São Paulo atingiu nesta segunda as marcas de 3.700.378 casos e 126.112 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus, com 1.788.725 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 55.195 mortes.

O governo federal ainda reporta 16.673.329 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.260.981 pacientes em acompanhamento.

