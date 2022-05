Brasil registra 61 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas em semana de alta

O Brasil registrou 61 novas mortes pela covid-19 neste domingo, 29. Com isso, a média móvel dos últimos sete dias ficou em 117 – é o quinto dia consecutivo acima das cem vítimas na média. Uma nova alta de casos caracterizou a última semana e é alerta para o cuidado mais rigoroso com a doença.

Neste domingo, o número de novas infecções notificadas foi de 7.966. A alta de casos sinaliza que o período é de atenção, pois ela costuma preceder um aumento de internações e mortes. A média móvel de casos positivos de covid-19 ficou em 23.147, a maior do final de semana.





No total, o Brasil tem 666.496 mortos e 30.948.372 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 29.944.585 pessoas estão recuperadas.

Dos 15 Estados que tiveram novos dados sobre testes e óbitos, 9 deles registraram nenhuma morte neste domingo.