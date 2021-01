Brasil registra 480 mortes e 25,8 mil casos de Covid em 24h

SÃO PAULO, 11 JAN (ANSA) – O Brasil registrou mais 480 mortes e 25.822 casos por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 203.580 as vítimas e para 8.131.612 os contaminados desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta segunda-feira (11).

Os números nos domingos e segundas-feiras são menores por conta da atualização mais lenta das secretarias estaduais, o que acaba represando grande parte dos casos. Já as terças-feiras costumam ser os dias de maior volume de informações.

A taxa de letalidade continua em 2,5% assim como a de mortalidade (96,9 a cada 100 mil habitantes). Já a taxa de incidência de contágios é de 3.869,5 a cada 100 mil habitantes. A média móvel de contágios dos últimos sete dias continua subindo e chegou a 54.270, estando no maior patamar desde março de 2020 quando os dados começaram a ser computados. Mesma situação da média móvel de óbitos que subiu de 1.012 neste domingo (10) para 1.014 nesta segunda-feira.

Em números totais, o estado de São Paulo é o que soma mais vítimas (48.379) e mais contaminados (1.549.142).

Quando são analisados apenas os dados totais de contágios, aparece na segunda colocação o estado de Minas Gerais (595.007), seguido por Santa Catarina (522.478), Bahia (513.756) e Rio Grande do Sul (482.062).

Já nos óbitos, a segunda posição fica com o Rio de Janeiro (26.771), seguido por Minas Gerais (12.736), Ceará (10.160) e Pernambuco (9.851). No entanto, proporcionalmente, o Rio de Janeiro é o que possui a mais alta taxa de letalidade do país, com 5,8%, mais do que o dobro da média nacional. (ANSA).

