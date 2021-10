Brasil registra 373 novas mortas por Covid e média móvel recua para 348

Por Pedro Fonseca

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Brasil registrou nesta quarta-feira 373 novas mortes por Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 604.228, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 15.609 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 21.680.488, acrescentou a pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia na média das últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 108 milhões de brasileiros foram imunizados com as duas doses ou com vacina de dose única, enquanto 152 milhões tomaram ao menos a primeira dose.

A média móvel de mortes diárias nos últimos 14 dias ficou nesta quarta em 348, em comparação com pico de quase 3.000 em abril. Na véspera, a média estava em 359.

O governo federal ainda reporta 215.205 pacientes de Covid-19 em acompanhamento.

Saiba mais