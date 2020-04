Brasil registra 165 mortes por coronavírus nas últimas 24h

SÃO PAULO, 22 ABR (ANSA) – O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (22) que o Brasil registrou 165 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus e 2.678 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, a taxa de letalidade está em 6,4%. De acordo com o novo balanço, o país tem ao todo 2.906 vítimas e 45.757 casos confirmados de Covid-19. Até ontem (21), a quantidade total era de 2.741 óbitos e 43.079 pessoas contaminadas. O Ministério da Saúde, porém, tem informado que o número real de infecções tende a ser maior, já que nem todas as pessoas são testadas e há testes represados à espera de confirmação. São Paulo continua sendo o epicentro da doença no Brasil, com 1.134 mortes e 15.914 contágios. Hoje, no entanto, o governo do estado anunciou um plano de reabertura gradual da economia a partir do dia 11 de maio, como parte da segunda fase de combate à pandemia do novo coronavírus. As mortes pela doença foram registradas no Acre (8); Alagoas (20), Amapá (14; Amazonas (207); Bahia (50); Ceará (233); Distrito Federal (25); Espírito Santo (34); Goiás (21); Maranhão (66); Mato Grosso (6); Mato Grosso do Sul (6); Minas Gerais (47); Pará (43); Paraná (57); Paraíba (39); Pernambuco (282); Piauí (15); Rio Grande do Norte (29); Rio Grande do Sul (27); Rio de Janeiro (490); Rondônia (5); Roraima (3); Santa Catarina (37); São Paulo (1134); Sergipe (7); Tocantins (1). A região sudeste segue como a mais atingida em todo o país, com 24.062 casos confirmados (52,6%). Na sequência estão Nordeste (11.969), Norte (4.907), Sul (3.077) e Centro-Oeste (1.742).

(ANSA)