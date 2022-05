Brasil registra 12.613 novos casos de Covid e mais 99 mortes

SÃO PAULO (Reuters) – O Brasil registrou 12.613 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de infectados pela doença no país a 30.791.220, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo.

O país também registrou mais 99 mortes causadas pelo coronavírus e, com isso, o total de óbitos alcançou 665.627, apontou a pasta.





Neste domingo terminou o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), causado pela pandemia da Covid-19 no Brasil.

O ministério disse em nota no sábado que, para tomar esta decisão, o governo federal considerou a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS), a melhora no cenário epidemiológico no país e o avanço da campanha de vacinação.

Cerca de 83% da população brasileira tomou a primeira dose da vacina contra a doença e 76% está com o esquema vacinal primário completo. Além disso, mais de 82 milhões de pessoas tomaram a dose de reforço.

(Por Nayara Figueiredo)