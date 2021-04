Brasil reduz provisoriamente mistura de biodiesel para 10% por alta no preço

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) – A Ministério de Minas e Energia informou nesta sexta-feira que a mistura de biodiesel no diesel será reduzida provisoriamente de 13% para 10%, após o leilão 79 para compra do biocombustível ter sido interrompido pelo governo nesta semana, com integrantes do mercado citando alta nos preços do combustível como motivo.

Segundo nota conjunta da pasta com o Ministério da Agricultura, apesar da expectativa de a safra brasileira de soja, principal matéria-prima do biodiesel, crescer para um recorde de aproximadamente 136 milhões neste ano, o mercado mundial continua “com forte demanda”, o que levou a uma reavaliação momentânea do percentual da mistura.

“Nesse contexto, e, contando com a compreensão e contribuição do setor produtivo, fez-se necessário uma correção de rumo momentânea com relação ao percentual de mistura do biodiesel ao diesel comercializado no país…”, disse o comunicado, notando que a decisão vale para o leilão 79.

Os ministérios afirmaram ainda que o governo apoia o programa de biodiesel e espera “o quanto antes” a retomada da utilização da mistura nos patamares estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) –a mistura de 13% passou a valer em março, com uma alta de 1 ponto percentual ante o patamar prévio.

“O governo trabalha pelo fortalecimento e consolidação do mercado brasileiro dos biocombustíveis, porém em um ambiente que permita a competitividade, buscando a garantia do abastecimento nacional e preservando o interesse do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta do produto”, afirmou o Ministério de Minas e Energia.

Essa não é a primeira vez que o governo brasileiro reduz temporariamente a mistura. A diferença é que o Brasil, maior produtor e exportador de soja, está em fase de colheita, com grandes estoques. Em agosto do ano passado, quando a reguladora ANP cancelou um certame, o país estava na entressafra.

Naquela oportunidade, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou a redução da mistura, citando problemas na oferta de matéria-prima.

O biodiesel brasileiro tem no óleo de soja sua maior parcela de matéria-prima, com cerca de 71%, sendo o restante oriundo de sebo bovino e outros óleos.

Em nota nesta semana, a Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) observou que, apesar da safra recorde da oleaginosa, os preços do produto no mercado interno registram alta de mais de 90% na comparação anual, na esteira de cotações mais altas no exterior e pelo dólar forte frente ao real.

Na véspera, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) afirmou que a interrupção precoce do 79º leilão de biodiesel impediu que os preços do biocombustível caíssem com o desenvolvimento do certame.

Procurada, a reguladora ANP não deu detalhes sobre quando o leilão 79 será retomado.

