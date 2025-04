Brasil recorda militares da FEB que ajudaram a libertar Itália

(ANSA) – BRASÍLIA, 16 APR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quarta-feira (16), em Brasília, da cerimônia em comemoração pelo Dia do Exército e pelos 80 anos da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália.

“Lembramos hoje com orgulho o Dia do Exército, data que nos remete às nossas origens, à Batalha dos Guararapes, travada em 1648”, afirmou o general Tomás Paiva, comandante do Exército, em seu discurso.

“Em 2025, outro feito histórico enche de orgulho os soldados de Caxias: a celebração dos 80 anos da vitória da FEB no teatro de operações europeu durante a 2ª Guerra Mundial. 25 mil bravos soldados brasileiros atravessaram o Atlântico para defender os ideais de liberdade e democracia, enfrentando as duras condições dos campos de batalha na Itália”, acrescentou.

Durante a solenidade, em que Lula não discursou, o comandante do Exército destacou que o Brasil precisa estar preparado para um cenário geopolítico que “passa por uma transformação rápida e profunda”.

“Os investimentos em defesa vêm crescendo exponencialmente em todas as regiões do globo, uma realidade que sugere ao nosso país atenção redobrada”, finalizou o general.

A FEB contribuiu para a libertação da Itália do nazifascismo e atuou sobretudo na região da Toscana, como nas províncias de Lucca e Pistoia. (ANSA).