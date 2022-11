Brasil recebeu US$1,95 bi pelo câmbio contratado na semana passada, diz BC

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 15:02 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Brasil registrou ingresso de dólares pelo câmbio contratado na semana passada, que foi encurtada pelo feriado da Proclamação da República, com saldos positivos tanto na conta financeira quanto nas operações comerciais, mostraram dados do Banco Central nesta quarta-feira.

O fluxo cambial teve superávit de 1,951 bilhão de dólares, depois de na semana anterior ter ficado positivo em elevados 3,438 bilhões de dólares.

O saldo positivo do lado financeiro foi de 1,044 bilhão de dólares no período de quatro dias úteis findo em 18 de novembro, após superávit de 1,518 bilhão na semana anterior.

Já pela conta comercial, houve entrada de 908 milhões de dólares, contra fluxo de 1,920 bilhão recebido na semana finda no último dia 11.

O fluxo cambial mostra sinal positivo em novembro até o dia 18, com saldo de 3,841 bilhões de dólares. Em período equivalente do ano passado, englobando os primeiros 12 dias úteis do mês, o país registrava déficit de 4,683 bilhões de dólares pelo câmbio contratado.

No acumulado do ano, o fluxo cambial do Brasil registra ingresso líquido de 22,430 bilhões de dólares.

(Por Luana Maria Benedito)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias