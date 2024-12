Brasil receberá caixas-pretas de avião que caiu no Cazaquistão

(ANSA) – BRASILIA, 31 DIC – As duas caixas-pretas do avião da Azerbaijan Airlines, modelo Embraer E-190, que caiu na última quinta-feira (25), deixando 38 mortos e 29 feridos, devem chegar ao Brasil nesta terça-feira (31).

A informação foi divulgada por fontes da Força Aérea Brasileira (FAB) ao programa “Em Pauta”, da GloboNews, na noite da última segunda (30).

Os gravadores de voo serão encaminhados ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), em Brasília, onde devem começar a ser analisados imediatamente.

O acidente ocorreu próximo a Aktau, às margens do Mar Cáspio, no Cazaquistão. Em resposta ao ocorrido, o presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas ao mandatário do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pelo “trágico incidente”.

A análise das caixas-pretas será conduzida por uma equipe internacional composta por especialistas do Brasil, Azerbaijão, Rússia e Cazaquistão.

As conclusões do trabalho realizado em Brasília serão posteriormente enviadas à Autoridade de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Cazaquistão, responsável pela apuração final do caso.

De acordo com o vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, Kanat Bozumbayev, o estudo das caixas-pretas deve levar aproximadamente duas semanas. A Embraer poderá acompanhar o andamento das investigações em Brasília.

O jato E190 de fabricação da brasileira Embraer havia saído de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha como destino a cidade russa de Grózni, capital da Chechênia. Vinte e nove pessoas sobreviveram à queda.

Relatos divulgados pela imprensa do Azerbaijão apontam que a aeronave, fabricada pela empresa brasileira Embraer, teria sido atingida por um sistema de defesa aérea russo Pantsir-S. (ANSA).