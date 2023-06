Brasil receberá 8½ Festa do Cinema Italiano a partir de 22/6

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2023 - 17:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 14 JUN (ANSA) – A 8½ Festa do Cinema Italiano está de volta em 18 cidades do Brasil entre os dias 22 e 28 de junho, para apresentar as mais recentes produções do cinema contemporâneo da Itália e comemorar o seu 10º aniversário.

Os melhores filmes italianos dos últimos anos, todos inéditos nas salas de cinema no país, poderão ser vistos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Niterói, Búzios, Volta Redonda, São Paulo, Campinas, Brasília, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Natal, Aracaju, Maceió, Florianópolis e Porto Alegre.

Entre as produções em destaque estão “A Viagem de Papa Francisco”, de Gianfranco Rosi; “A Estranha Comédia da Vida””, de Roberto Andò; “Profetas”, de Alessio Cremonini; “Nostalgia”, de Mario Martone; e “Mundo Cão”, de Alessandro Celli.

Além disso, “Sergio Leone – O Italiano que inventou a América”, de Francesco Zippel; “Jogada de Amor”, de Riccardo Milani; “Interdito a Cães e Italianos”, de Alain Ughetto; e “Marcel”, de Jasmine Trinca, poderão ser vistos.

O Festival é realizado pela associação Il Sorpasso e Risi Film Brasil, com organização logística da Bonfilm e com o apoio dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro, da Embaixada da Itália em Brasília, do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro e em São Paulo, do Ministério da Cultura da Itália e da Cinecittà.

Mostra – Em paralelo com a programação do festival, também ficará disponível o ciclo “A Grande Arte no Cinema”, que disponibilizará nove documentários dedicados às artes visuais e aos grandes artistas de todos os tempos.

As produções unem as histórias de vida dos artistas retratados à espetacular qualidade de suas obras. Cada documentário será lançado como um “filme evento” em duas etapas.

A primeira contará com “Caravaggio – A Alma e o Sangue”, de Jesus Garces Lambert, em 22 de junho; “Michelangelo – Infinito”, de Emanuele Imbucci, no dia 29; “Klimt & Schiele – Eros e Psique”, de Michele Mally, em 6 julho; “Eu, Leonardo da Vinci”, de Jesus Garces Lambert, no dia 13 de julho; e “Tintoretto – Um Rebelde em Veneza”, de Giuseppe Domingo Romano, em 20 julho.

Já a segunda etapa disponibilizará “Van Gogh, Entre o Trigo e o Céu”, de Giovanni Piscaglia, em 27 julho; “Monet – Magia de Luz e Água”, de Giovanni Troilo, no dia 3 agosto; “Gauguin no Taiti – O Paraíso Perdido”, de Claudio Poli, no dia 10; e “Hitler vs Picasso – A Obsessão Nazista pela Arte”, de Claudio Poli, em 17 agosto. (ANSA).

