Brasil recebe presidência do G20 em Nova Délhi, na Índia

ROMA, 10 SET (ANSA) – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumiu neste domingo (10) simbolicamente a presidência do G20 e apresentou as três prioridades da agenda do país na liderança do grupo.

A troca de liderança aconteceu durante o encerramento da cúpula organizada em Nova Délhi, na Índia. O Brasil vai assumir a função somente em 1º de dezembro.

As três prioridades da presidência brasileira no G20, que foram mencionadas por Lula em seu discurso, serão a inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável em três vertentes (social, econômica e ambiental) e, por fim, a reforma das instituições de governança global.

Esses três objetivos mencionados pelo petista marcam presença no lema que o país adotará durante seu período na liderança, que diz: “construindo um mundo justo e um planeta sustentável”.

Sem mencionar diretamente a guerra na Ucrânia, Lula ainda comentou que não pode deixar que “questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20”.

“Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias.

Precisamos de paz e cooperação em vez de conflitos”, afirmou o mandatário brasileiro.

A declaração final da cúpula de líderes do G20 na Índia condena o “uso da força” e as “conquistas territoriais” contra a “soberania de qualquer país”, mas não acusa diretamente a Rússia, que é membro do grupo, pela invasão à Ucrânia. (ANSA).

