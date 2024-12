Brasil recebe pela 1ª vez ópera ‘O Conde Ory’, de Rossini

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 12:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 5 DEZ (ANSA) – O Brasil recebe pela primeira vez a ópera “O Conde Ory”, do célebre compositor italiano Gioachino Rossini (1792-1868).

A montagem será exibida no Theatro São Pedro, em São Paulo, nos dias 6, 8, 11, 13 e 15 de dezembro, marcando o encerramento da temporada lírica da instituição em 2024. No dia 13, o público poderá acompanhar a apresentação ao vivo e de forma gratuita, às 20 horas, pelo canal do teatro no YouTube.

“O Conde Ory” é uma ópera cômica em dois atos, baseada em uma balada medieval. A trama narra as sagas do libertino Conde Ory atrás de mulheres, com muitas brigas e festividades.

Segundo comunicado da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, responsável pelo Theatro São Pedro, a montagem “mescla o mundo medieval fantástico com elementos contemporâneos e ambiguidades, que reforçam a potência criativa e inventiva da obra de Rossini, um mestre do gênero operístico”.

Com direção musical de Ira Levin e direção cênica de Pablo Maritano, as récitas têm no elenco os cantores Daniel Umbelino (Conde Ory), Igor Vieira (Raimbaud), Fellipe Oliveira (Tutor), Maria Carla Pino Cury (Condessa Adèle), Fernanda Nagashima (Ragonde), Luisa Francesconi (Isolier) e Janaína Lemos (Alice).

A ópera “O Conde Ory” estreou em 1828, em Paris, na França, e desde então recebeu diversas montagens em todo o mundo. (ANSA).