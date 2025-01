Brasil recebe peça teatral de Ettore Scola sobre Holocausto

SÃO PAULO, 15 JAN (ANSA) – O Dia Internacional da Memória do Holocausto será celebrado em São Paulo e no Rio de Janeiro com a apresentação da peça “13419: A necessidade do retorno” nos Institutos Italianos de Cultura das duas cidades.

Com entrada gratuita, mas mediante reserva, o evento acontecerá em 1º de fevereiro na capital fluminense e no dia 4 na metrópole paulista.

Produzida pelo renomado cineasta italiano Ettore Scola (1931-2016) em 2006, a obra contabiliza mais de 380 apresentações na Itália e no exterior. Ambientada em Roma nos anos 1930 e 1940, o monólogo, vivido pelo ator Roberto Attias, explora os horrores das leis raciais, a brutalidade da guerra, a coragem da resistência e a dor da deportação.

“Mas não se limita a ser um drama histórico. É também um suspense psicológico, um confronto intenso, uma trama que culmina em um final surpreendente e repleto de significado”, diz a sinopse da peça.

“13419: A necessidade do retorno” insere-se nas comemorações do Dia Internacional da Memória do Holocausto, instituído pelas Nações Unidas e celebrado em 27 de janeiro, para lembrar as vítimas do genocídio judeu durante a Segunda Guerra e promover a conscientização contra todas as formas de discriminação. (ANSA).