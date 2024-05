Brasil recebe missão italiana do setor de mobilidade sustentável

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 MAI (ANSA) – Treze companhias italianas do setor de mobilidade sustentável e ferroviária cumprem agenda no Brasil entre segunda (6) e quarta-feira (8), representando as principais áreas da cadeia de abastecimento industrial da área.

O setor vem ampliando sua força no radar das políticas públicas brasileiras, como no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e no programa Nova Indústria Brasil, que preveem, respectivamente, 254 bilhões de euros e 54 bilhões de euros em obras de infraestrutura e reindustrialização.

A missão empresarial começou em Brasília, onde foi possível conhecer os principais operadores institucionais a nível federal; passa por uma visita ao projeto de Smart City Parque Global em São Paulo; e se encerra com um seminário sobre oportunidades de colaboração Brasil-Itália na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) com apoio da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer).

A ampla agenda é fruto de uma colaboração entre a agência italiana ICE, órgão do governo italiano para promoção de exportações; a Italian Trade Agency (ITA); a SACE, agência de fomento a exportações do governo da Itália, entre outras associações.

As empresas participantes estão entre os principais players do setor: Gruppo Ferrovie dello Stato, Italferr SpA, Salcef Group SpA, Rina Consulting SpA, Valente SpA, Progress Rail Signaling SpA, Mermec SpA, Ghella SpA, Z Lab SRL, Almaviva SpA, Scame Parre SpA, Simpro SpA, Bonomi Eugenio e SpA. (ANSA).