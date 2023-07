Brasil recebe campanha de promoção de tomates italianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/07/2023 - 19:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 19 JUL (ANSA) – O Brasil receberá, a partir deste segundo semestre, uma campanha de promoção de tomates italianos de qualidade. Batizada “Meu Tomatì”, a iniciativa promoverá diversas ações de divulgação das conservas de tomate europeia e italianas com foco nas características peculiares dos produtos.

A proposta é da OI Pomodoro Industria Bacino Centro Sud, um dos maiores players italianos na produção de conservas de tomate comercializados na Itália e no exterior, com coordenação da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam).

Além de São Paulo, as atividades acontecem nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis, em cooperação com as respectivas Câmaras de Comércio Italianas locais.

O programa tem como público-alvo operadores do setor de importação do agronegócio, consumidores brasileiros, jornalistas e influenciadores. Entre as primeiras ações da campanha estão encontros com a imprensa e também cinco seminários, dirigidos aos operadores do setor de importação do agronegócio.

O início da campanha “Meu Tomatì” no Brasil ocorre de forma simultânea à colheita do tomate no verão europeu. É nesta estação que os tomates estão vermelhos, vistosos, frescos e saudáveis.

Dos campos italianos, os frutos colhidos são transferidos aos estabelecimentos mais próximos para serem trabalhados, resultando em molhos frescos e conservas com tomates inteiros ou em pedaços. (ANSA).

