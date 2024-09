Brasil recebe aval da Tailândia para exportar noz pecã e da Austrália para DDG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 14:51 Para compartilhar:

São Paulo, 16 – O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira, 16, aprovações sanitárias do governo da Tailândia, para a importação de noz pecã, e dos governos de Angola, Canadá e Austrália, para a importação de grãos secos de destilaria, os DDGS. No sábado, 14, o Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia informado a abertura do mercado do Canadá e de Angola para DDGs do Brasil.

Conforme a pasta, em nota, nos primeiros sete meses de 2024, o Brasil exportou mais de US$ 2,77 bilhões em produtos agrícolas para esses quatro países.

A Tailândia foi o nono maior destino das exportações brasileiras, com um total de US$ 1,8 bilhão.

No mesmo período, as exportações agrícolas para Canadá, Angola e Austrália somaram, respectivamente, US$ 604 milhões, US$ 211 milhões e US$ 159 milhões.

“Com essas novas autorizações, o agronegócio brasileiro atinge sua 110ª abertura de mercado em 2024, totalizando 188 aberturas em 58 destinos desde o início de 2023”, informou o Ministério.