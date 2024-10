Brasil recebe 24ª Semana da Língua Italiana no Mundo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2024 - 13:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 OUT (ANSA) – O Brasil receberá nos próximos dias uma série de eventos por ocasião da 24ª Semana da Língua Italiana no Mundo, que acontece entre 14 e 20 de outubro, com o tema “A língua italiana e o livro: o mundo entre as linhas”.

O tradicional evento, que ocorre desde 2001 na terceira semana de outubro, propõe uma vasta programação gratuita com palestras, exposições e encontros realizados pela rede diplomático-consular italiana e pelos Institutos Italianos de Cultura (IIC) no exterior.

Dentre os destaques da 24ª edição no Brasil está o encontro com o escritor italiano Roberto Frabetti, que apresentará no dia 14, no IIC de São Paulo, seu livro “Cari Genitori? Pensieri disordinati sul teatro per i piccolissimi” (“Queridos Pais…

Pensamentos desordenados sobre teatro para crianças pequenas”).

A obra é uma carta aberta dirigida a todos os pais, especialmente àqueles que têm filhos bem pequenos, para compartilhar uma parte do patrimônio de imagens e reflexões reagrupado em 30 anos de teatro para os mais novos.

Já o IIC do Rio de Janeiro receberá a cerimônia do Prêmio Internacional “M’illumino / d’immenso” de tradução de poesia do italiano para o português no dia 15. O vencedor, escolhido por um júri de especialistas, receberá um prêmio e a publicação de suas traduções.

Em Florianópolis, um grupo de leitores se reunirá no Círculo Ítalo-Brasileiro de Santa Catarina (CIB), no dia 16, para participar de um Clube de Leitura que propõe estimular a leitura e a reflexão sobre algumas das mais lindas páginas da literatura italiana Já no dia 17, a cônsul da Itália em Curitiba, Eugenia Berti, ao lado do professor Luiz Ernani Fritoli e da pesquisadora Adriana Tulio Baggio, além de leitoras convidadas, debaterão as biografias femininas do livro “As mulheres famosas”, do célebre escritor italiano Giovanni Boccaccio, no teatro do espaço A Fábrika.

A programação completa da 24ª Semana da Língua Italiana no Mundo pode ser conferida nos sites de consulados e institutos de cultura. (ANSA).