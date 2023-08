Brasil recebe 1º escritório da Federação Internacional de Automobilismo fora da Europa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 14:03 Compartilhe

O Brasil será o primeiro país fora da Europa a ter um escritório da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), conforme anunciou o presidente da entidade, Mohamed Ben Sulayem, durante um congresso realizado na Guatemala. A sede será instalada na estrutura da Confederação Brasileiro de Automobilismo (CBA), no Rio.

Fundada em 1904, a federação só tem instalações em Paris e Valleiry, na França, e em Genebra, na Suíça. O novo escritório no Brasil foi fruto de um movimento apoiado pela brasileira Fabiana Ecclestone, vice-presidente de Esportes da FIA para a América do Sul e mulher de Bernie Eccleston, ex-CEO da Fórmula 1. Coordenador da CBA, Renato Corrêa será o elo entre as duas entidades.

“Este anúncio é a comprovação e o reconhecimento do trabalho que hoje o Brasil tem efetuado, em conjunto com a vice-presidente Fabiana Ecclestone. Foi ela quem defende ser a CBA e nosso Renato o elo para o continente. Estamos muito felizes e honrados, e naturalmente, agredidos a Deus, que tem nos ajudado de sobremaneira”, disse Giovanni Guerra, presidente da CBA.

De acordo com a confederação brasileira, o escritório será o contato regional da FIA com os demais países da América e será utilizado para fortalecer os vínculos entre as autoridades nacionais de automobilismo de cada nação do continente. A parceria também promete maior proximidade com os vices de Esporte da FIA e suporte para a implementação de projetos e realização de eventos de automobilismo.

