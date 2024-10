Brasil realiza 2º turno de eleições municipais neste domingo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/10/2024 - 20:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 26 OUT (ANSA) – O segundo turno das eleições municipais no Brasil será realizado neste domingo (27) em 51 cidades do país, sendo 15 capitais.

Os eleitores do município de São Paulo voltarão às urnas para decidir entre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que lidera as intenções de voto e conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o candidato Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Às vésperas da disputa, Nunes aparece com 57% das intenções de voto, de acordo com a última pesquisa Datafolha, enquanto Boulos tem 43%.

Na pesquisa anterior, de 24 de outubro, o atual prefeito havia obtido 49%, enquanto Boulos registrou 35%. O Datafolha ouviu 2.052 eleitores entre ontem e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Entre as capitais que vão escolher os prefeitos que assumirão o cargo em 1º de janeiro de 2025 também estão Belo Horizonte (MG), cujo pleito ocorrerá entre Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD); Curitiba (PR), disputa que envolve Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB).

Já em Porto Alegre (RS), o segundo turno será entre o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT), enquanto que André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) se enfrentarão em Fortaleza (CE).

Porto Velho (RO); Natal (RN); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Goiânia (GO); Belém (PA); Manaus (AM); Palmas (TO); João Pessoa (PB); e Aracaju (SE) também decidirão seus prefeitos. (ANSA).