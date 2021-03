Brasil quer ampliar em 60 mil t a produção de amêndoas de cacau em 4 anos

São Paulo, 26 – O Brasil pretende ampliar em 60 mil toneladas a produção de amêndoas de cacau nos próximos quatro anos, informou nesta sexta-feira, em nota, o Ministério da Agricultura, com base em números da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

Com produção anual de 250 mil toneladas, o Brasil é o sétimo maior produtor de cacau no mundo, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Temos uma meta de ampliar nossos produtos em 60 mil toneladas em quatro anos”, confirma o diretor da Comissão Executiva da Ceplac, Waldeck Araujo.

Atualmente, conforme dados da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), o País processou 219 mil toneladas, das quais 174,28 mil toneladas de cacau nacional. Além disso, exportou 50 mil toneladas de derivados.

Entre algumas iniciativas para aumentar a produção de cacau no Brasil está a CocoaAction Brasil, coalizão que reúne representantes da cadeia produtiva e desenvolve projetos para melhorias técnicas da produtividade e fortalecimento do sistema produtivo.

Além disso, conforme o ministério, Pará e Bahia, que lideram a produção nacional, “têm investido em novas práticas para aumentar a produtividade e a qualidade do cacau brasileiro”. Na Bahia, por exemplo, se destaca o sistema de produção do cacau cabruca, onde o fruto é cultivado debaixo das árvores da Mata Atlântica.

Outra medida para garantir e melhorar a produção nacional é a prevenção de pragas. A Ceplac mantém o serviço de alerta fitossanitário para as principais pragas do cacaueiro (podridão parda, vassoura-de-bruxa, ácaro da gema e mal do facão), além da busca de materiais genéticos resistentes à principais pragas, bem como o manejo integrado de pragas.

