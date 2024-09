Brasil propõe à Itália ‘união’ para restaurar cidade gaúcha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 19 SET (ANSA) – A ministra da Cultura, Margareth Menezes, propôs ao governo da Itália uma união de esforços para restaurar Santa Tereza, cidade gaúcha duramente afetada pelas inundações no Rio Grande do Sul em maio passado.

O município, colonizado por imigrantes italianos e poloneses no fim do século 19 e tombado como patrimônio histórico, necessita de um projeto de reconstrução para recuperar edifícios centenários atingidos pelas cheias.

O assunto foi discutido em uma reunião bilateral de Margareth Menezes com o novo ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli.

“Margareth Menezes destacou que o Brasil abriga cerca de 30 milhões de descendentes de italianos, a maioria no Rio Grande do Sul, e propôs uma união de esforços entre os países para restaurar a cidade de Santa Teresa, inundada durante as enchentes no estado”, diz um comunicado do Ministério da Cultura brasileiro.

Santa Tereza fica na Serra Gaúcha, região de intensa colonização italiana, tem pouco menos de 2 mil habitantes e também é cidade-irmã de San Biagio di Callalta, no Vêneto.

Durante a agenda em Roma na última quarta-feira (18), Margareth Menezes também se reuniu com o prefeito Roberto Gualtieri e defendeu políticas para “reforçar, retomar e reavivar a relação com a Itália”.

“Nós, como cidade de Roma, naturalmente estamos à disposição e prontos a participar ou a promover projetos específicos, tanto com o governo do Brasil quanto com outras cidades ou estados”, salientou Gualtieri.

A ministra ainda foi recebida em audiência pelo papa Francisco, que demonstrou “abertura e sensibilidade com relação à cultura, instrumento único para a promoção da paz entre os povos”, segundo o ministério. (ANSA).