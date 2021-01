Brasil proíbe voos da África do Sul devido a nova cepa do coronavírus

O Brasil proibiu voos da África do Sul para evitar a disseminação da nova variante do coronavírus detectada naquele país, em um momento em que o gigante sul-americano vive um agravamento da segunda onda da pandemia, indicou um decreto publicado nesta terça-feira (26).

A medida, que vigorará por prazo indeterminado, proíbe a chegada de voos da África do Sul ou que ali tenham feito escala, além da entrada de viajantes estrangeiros que tenham passado pelo país nos últimos 14 dias, segundo o decreto anunciado no Diário Oficial.

Brasileiros ou residentes legais que chegarem ao Brasil e que tiverem passado pelo país africano nos últimos 14 dias devem cumprir uma quarentena de duas semanas, acrescenta o documento.

A decisão atende a um pedido da Anvisa, considerando “o impacto epidemiológico que a nova variante do coronavírus (…) pode causar no cenário atual do país”.

Desde 25 de dezembro, as mesmas restrições se aplicam a viajantes e voos do Reino Unido, onde outra variante mais contagiosa da covid-19 foi detectada.

O Brasil foi alvo nos últimos dias de medidas de restrição de voos por parte dos Estados Unidos e países europeus, devido a uma variante do vírus detectada na região amazônica.

Com cerca de 212 milhões de habitantes, o Brasil registra médias de mais de 1.000 mortes por dia e mais de 218.000 em todo o país, o segundo maior número depois dos Estados Unidos.

A campanha de vacinação no Brasil contra a covid-19 começou há uma semana com apenas 10,8 milhões da vacina chinesa CoronaVac e 2 milhões da britânica AstraZeneca, enquanto as autoridades aguardam suprimentos da China para fabricar mais doses das duas vacinas.

