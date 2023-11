Brasil preside reunião de diálogo político e militar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/11/2023 - 18:01 Para compartilhar:

CARACAS, 22 NOV (ANSA) – Os ministros da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil e do Chile presidiram nesta quarta-feira (22) o 3º Encontro de Diálogo Político-Militar bilateral realizado em Brasília, com a presença de autoridades civis e militares, bem como representantes de setores estratégicos dos dois países.

O encontro, conforme comunicado do governo, “permitiu reflexões sobre a paz e segurança internacional e regional, bem como trocas de ideias sobre cooperação e defesa”. As discussões também abordaram a segurança cibernética.

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, e o comandante do Exército venezuelano, Félix Osorio, também vieram ao Brasil para o evento.

A iniciativa, conforme relatado pelo portal de televisão Telesur de Caracas, ocorre a portas fechadas na sede do Ministério das Relações Exteriores na capital brasileira e tem como objetivo “analisar os desafios atuais na região e promover a cooperação em segurança, cooperação de indústrias militares, ajuda humanitária e vigilância de fronteiras”.

Participam ministros e altos oficiais militares de 12 países, onze sul-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela), além da Turquia.

Surgido no âmbito do “Consenso de Brasília” durante uma reunião em maio passado, esse mecanismo de consulta político-militar, entre outros pontos, é baseado “no diálogo, respeito à diversidade, compromisso com a democracia e os direitos humanos, defesa da soberania e respeito à independência de cada Estado”. (ANSA).

