Brasil poderá pegar a Argentina nas quartas da Copa América

SÃO PAULO, 22 JUN (ANSA) – Com a goleada deste sábado (22) do Brasil em cima do Peru, na Arena Corinthians, em São Paulo, a seleção se classificou para as quartas de final em primeiro lugar do grupo A e aumentou as chances de enfrentar a Argentina na fase seguinte.

O próximo adversário do Brasil será conhecido apenas na segunda-feira (24), quando a fase de grupos do torneio acabar. A seleção brasileira enfrentará o terceiro colocado das chaves B ou C, tendo a possibilidade de pegar a Argentina do craque Lionel Messi.

Um duelo contra os argentinos será possível se o Paraguai derrotar a Colômbia. Em caso de empate entre Argentina e Catar, os colombianos precisam bater os paraguaios por três gols de diferença. Entretanto, com dois pontos, os comandados de Lionel Scaloni avançariam de fase só se o terceiro colocado da chave C não fizer uma campanha melhor.

?É muito importante ir para o mata-mata confiante e independente da equipe que for vamos dar o nosso melhor outra vez para sair com a vitória?, disse David Neres em entrevista à ANSA.

Já o zagueiro Thiago Silva, declarou que enfrentar ou não a Argentina será ?indiferente?. O atleta também destacou o possível jogo diante dos argentinos como um ?clássico mundial? e citou que a equipe está ?preparada?.

O meio-campista Allan, do Napoli, também declarou que o Brasil está ?pronto? para um possível confronto com a Argentina.

Dependendo apenas de si mesmo para se classificar, a seleção da Argentina entrará em campo neste domingo (23) diante do Catar, na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul.(ANSA)