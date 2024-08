Brasil perde um dos nomes que marcou economia nas últimas décadas, diz Ilan Goldfajn, do BID

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 12:09 Para compartilhar:

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, lamentou a morte do ex-ministro da Fazenda Delfim Netto, aos 96 anos, um dos grandes nomes da economia brasileira. “Hoje o Brasil perde um dos nomes que marcou sua economia nas últimas décadas”, disse Ilan, em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. “Lamento a morte de Delfim Netto que, como acadêmico, professor, ex-ministro e ex-deputado influenciou o debate nacional e cujo legado retrata parte importante da história do Brasil”, acrescentou ele, baseado em Washington DC, nos Estados Unidos.

Delfim Netto morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, em São Paulo.

O ex-ministro da Fazenda e ex-deputado federal estava internado desde 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein em decorrência de complicações no seu quadro de saúde.