Brasil perde R$30,5 bi com déficit de armazenagem de grãos pressionando prêmios, diz Cogo

SÃO PAULO (Reuters) – Safras recordes e um elevado déficit de armazenagem de grãos no Brasil têm pressionado os prêmios da soja e do milho para níveis negativos em relação ao mercado internacional, o que indica perdas para a cadeia produtiva do país de 30,5 bilhões de reais em 2023, estimou nesta quinta-feira o consultor Carlos Cogo, durante um evento com jornalistas.

Das perdas totais, a soja responderia por cerca de 19 bilhões de reais, e o milho, por 11,5 bilhões de reais, apontou Cogo.

(Por Roberto Samora)

