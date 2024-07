Brasil perde para Uruguai nos pênaltis e está fora da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2024 - 0:59 Para compartilhar:

Depois de um jogo muito pegado e de um empate sem gols nos 90 minutos, o Brasil foi derrotado nos pênaltis pelo Uruguai (4-2) neste sábado (6) e está fora da Copa América.

O goleiro Sergio Rochet, do Internacional, defendeu a primeira cobrança brasileira, do zagueiro Éder Militão, e o meia Douglas Luiz bateu a terceira na trave.

Jose María Giménez errou para os uruguaios em defesa de Alisson, mas Manuel Ugarte converteu a cobrança que classificou a ‘Celeste’ para a semifinal contra a Colômbia.

O Uruguai disputou a reta final da partida no Allegiant Stadium, em Las Vegas (Nevada), com um jogador a menos, devido à expulsão do lateral Nahitan Nández por uma entrada dura em Rodrygo (73′).

No início do duelo, o time uruguaio também perdeu o zagueiro Ronald Araújo, pilar de sua defesa, por lesão (33′).

O Brasil, que não vinha brilhando no torneio, melhorou seu desempenho e inclusive teve duas chances claras para marcar com Raphinha.

O jogo também marcou a primeira vez de Endrick como titular da Seleção, no lugar de Vinícius Júnior, suspenso, que assistiu aos companheiros nas arquibancadas ao lado do astro da NBA Joel Embiid.

O atacante de 17 anos, segundo jogador mais jovem do Brasil a disputar a Copa América, foi muito participativo nos 90 minutos, mas passou em branco na partida.

– Rivalidade histórica –

Uruguaios e brasileiros fizeram o 80º jogo de uma histórica rivalidade. As duas equipes protagonizaram momentos de tensão no início da partida, marcado por várias faltas.

A hiperatividade de Endrick era o maior perigo para a defesa da ‘Celeste’. Com a bola parada, Araújo teve seu primeiro atrito com o atacante brasileiro e foi repreendido por Raphinha, seu companheiro de Barcelona.

O zagueiro uruguaio teve que ser substituído depois de sentir uma lesão sozinho, quando tentava afastar um cruzamento da esquerda de Guilherme Arana.

As principais chances de gol da partida aconteceram após a saída de Araújo, começando por uma tentativa de Darwin Núñez, que errou uma cabeçada e mandou a bola para fora com o ombro.

Na sequência, Raphinha fez boa jogada individual e saiu na cara de Rochet, mas o goleiro uruguaio fez uma defesa salvadora.

O jogo ficou mais aberto no segundo tempo, com mais chegadas dos jogadores da linha de meio-campo, como Federico Valverde.

As duas torcidas se uniram para fazer a clássica ‘ola’ nas arquibancadas, mas dentro do campo o jogo era quente.

O árbitro argentino tentou segurar os cartões, mas após revisão no VAR decidiu expulsar Nahitan Nández, que acertou o tornozelo de Rodrygo em um carrinho por trás.

Para aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais, o técnico Dorival Júnior fez rapidamente quatro mudanças, trocando todas as peças do ataque, exceto Endrick.

O jovem atacante teve a última chance brasileira a seis minutos do fim, em um chute de fora da área que parou nas mãos de Rochet.

Na disputa de pênaltis, Valverde abriu a série convertendo para o Uruguai, que também marcou com Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta e Manuel Ugarte. Pelo Brasil, Andreas Pereira e Gabriel Martinelli acertaram suas cobranças.

— Ficha técnica:

Copa América 2024 – Quartas de final

Uruguai – Brasil 0 – 0 (4-2 nos pênaltis)

Estádio: Allegiant Stadium (Las Vegas)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Disputa de pênaltis:

Uruguai: Federico Valverde (gol), Rodrigo Bentancur (gol), Giorgian De Arrascaeta (gol), Josema Giménez (defesa do foleiro), Manuel Ugarte (gol)

Brasil: Éder Militão (defesa do goleiro), Andreas Pereira (gol), Douglas Luiz (na trave), Gabriel Martinelli (gol)

Cartões amarelos:

Uruguai: Manuel Ugarte (51′), Nicolás de la Cruz (59′)

Brasil: Lucas Paquetá (38′), João Gomes (64′)

Cartões vermelhos:

Uruguai: Nahitan Nández (73′)

Escalações:

Uruguai: Sergio Rochet – Nahitan Nández, Ronald Araújo (Josema Giménez, 33′), Mathías Olivera, Matías Viña (Sebastián Cáceres, 46′) – Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz (Rodrigo Bentancur, 66′) – Facundo Pellistri (Guillermo Varela, 77′), Darwin Núñez (Giorgian De Arrascaeta, 77′) e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Brasil: Alisson – Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana – Bruno Guimarães (Evanilson, 86′), João Gomes (Andreas Pereira, 81′) , Lucas Paquetá (Douglas Luiz, 81′) – Raphinha (Savinho, 81′), Rodrygo (Gabriel Martinelli, 86′) e Endrick. Técnico: Dorival Júnior.

gbv/ol/cb