Brasil perde para Paraguai (1-0) em abertura do quadrangular final do Pré-Olímpico

Vencedor da medalha de ouro no Rio-2016 e em Tóquio-2020, o Brasil perdeu por 1 a 0 para o Paraguai nesta segunda-feira (5) na abertura do quadrangular final do Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024 e não tem mais margem de erro nos dois jogos restantes.

Fabrizio Peralta, meia do Cerro Porteño que jogou nas categorias de base do Flamengo, marcou de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo (45’+2), aproveitando uma bola alçada que o goleiro brasileiro, Mycael, demorou a defender.

Pouco antes desse gol, Endrick perdeu um pênalti que acabaria sendo decisivo na partida que foi disputada no estádio Brígido Iriarte, em Caracas.

No outro jogo desta segunda-feira a anfitriã Venezuela enfrenta a Argentina em partida entre seleções que terminaram a primeira fase invictas.

Duas vagas nos próximos Jogos Olímpicos estão em jogo neste torneio Sub-23.

Assim como vinha acontecendo no Pré-Olímpico, o Brasil teve problemas para controlar a partida contra o Paraguai, que teve a posse de bola e a iniciativa no primeiro tempo.

E, desta vez, ao contrário dos jogos anteriores, a dupla de ataque Endrick-John Kennedy não mostrou a eficiência dos jogos anteriores.

Diego Gómez liderou o Paraguai, que pressionou uma seleção brasileira desorganizada, mas que, apesar disso, criava chances.

Endrick, autor de dois gols no torneio, teve a chance de dar vantagem ao Brasil aos 25 minutos, ao cobrar um pênalti que ele mesmo havia sofrido. Mas sua cobrança, no meio do gol, foi defendida pelo goleiro Ángel González.

A promessa do Palmeiras e futuro jogador do Real Madrid voltou a perder uma chance com meia hora de jogo, quando roubou uma bola na entrada da área e chutou, mas sem precisão.

E, aos 43 minutos, ele deu passe para trás para John Kennedy, que estava livre, mas faltou pontaria ao atacante do Fluminense.

O Paraguai, que havia tido duas boas chances em cabeçadas de Gilberto Flores, teve seu momento em outra bola aérea.

Mycael hesitou ao sair e Peralta aproveitou. O meio-campista de 21 anos, jogador do Mundial Sub-17 pelo Paraguai em 2019, acertou em cheio.

O técnico do Brasil, Ramon Menezes, fez alterações no meio-campo com a entrada de Gabriel Pec e Marquinhos e seu time teve mais posse de bola no segundo tempo, mas foi estéril.

O Paraguai precisou recuar, mas resistiu sem grandes sustos.

