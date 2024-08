Brasil perde dos Estados Unidos e se despede do basquete masculino em Paris 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 18:15 Para compartilhar:

Deu a lógica na Arena Bercy, em Paris. Em confronto totalmente desigual, os Estados Unidos venceram com tranquilidade a seleção brasileira de basquete masculino, avançando para as semifinais do torneio nos Jogos de Paris 2024. A seleção norte-americana esteve a frente do placar do durante toda a partida, fechando o confronto por 122 a 87 .

A derrota escancara a diferença entre as duas seleções. Com LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e companhia, o “Dream Team” se impôs do inicio ao fim, vencendo três dos quatro quartos da partida.

Com a derrota, a seleção brasileira se despede do torneio. Depois de uma fase de grupos irregular, com derrotas para Alemanha e França, o Brasil acabou sendo “prejudicado” com o confronto precoce diante dos favoritos ao título e não foi páreo.

Já a seleção norte-americana segue em busca de mais uma conquista olímpica. Na semifinal, os Estados Unidos enfrentam a Sérvia, de Nikola Jokic, em busca de uma vaga na decisão.