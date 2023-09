Brasil perde para Letônia e se despede da Copa do Mundo de basquete

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2023 - 11:33 Compartilhe

O Brasil foi eliminado pela Letônia, grande surpresa da Copa do Mundo de basquete, que avançou às quartas de final ao vencer por 104 a 84, neste domingo (3), em Jacarta, na Indonésia.

Os bálticos ficarão em primeiro ou segundo lugar no grupo L, dependendo do resultado do jogo entre Canadá e Espanha, cujo vencedor também se classificará para a próxima fase. As duas seleções que avançarem jogarão contra a Eslovênia ou a Alemanha, já classificadas, que se enfrentam neste domingo.

Depois de eliminar na primeira rodada a França, vice-campeã olímpica e terceira no último Mundial, e de ter derrotado na sexta-feira a atual campeã Espanha (74 a 69), a Letônia se impôs neste domingo contra o Brasil, que havia surpreendido o Canadá na rodada anterior ao vencer por 69 a 65.

A seleção brasileira ficou em desvantagem no meio do terceiro quarto, após a quarta falta no início deste período cometida pelo pivô Bruno Caboclo (20 pontos e 7 rebotes).

O Brasil sofreu uma sequência de 11 a 0 em três minutos, perdendo por 71 a 57. A Letônia acelerou novamente para abrir 84-63 no início do quarto quarto, uma diferença intransponível.

Mais uma vez a equipe revelação do torneio brilhou da linha dos três pontos: 2/3 para Andrejs Grazulis (24 pontos), 4/4 para Arturs Kurucs (12 pontos), 3/5 para Arturs Zagars (17 pontos) e 4/9 para Davis Bertrans (14 pontos).

