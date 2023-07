AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 9:07 Compartilhe

Com um gol da experiente Wendy Renard na reta final (83′), a França derrotou o Brasil por 2 a 1 neste sábado (29), na segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina.

As francesas saíram na frente com a atacante Eugénie Le Sommer (17′) e Debinha empatou no segundo tempo (58′) para as brasileiras, que agora terão que buscar a classificação para as oitavas de final diante da Jamaica, que ainda neste sábado enfrenta o Panamá.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias