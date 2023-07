Brasil perde para França (2-1) e vai decidir vaga nas oitavas com a Jamaica

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 10:14 Compartilhe

Com um gol da experiente Wendy Renard na reta final (83′), a França derrotou o Brasil por 2 a 1 neste sábado (29), na segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina, em Brisbane (Austrália).

Antes, as francesas saíram na frente com a atacante Eugénie Le Sommer (17′) e Debinha empatou no segundo tempo (58′) para as brasileiras, que agora terão que buscar a classificação para as oitavas de final diante da Jamaica, que ainda neste sábado enfrenta o Panamá.

Os classificados do Grupo F serão definidos no dia 2 de agosto, quando as brasileiras enfrentam as jamaicanas e as francesas pegam as panamenhas.

“Estou decepcionada com o nosso primeiro tempo”, lamentou a treinadora do Brasil, a sueca Pia Sundhage, em entrevista após a partida.

“Preciso voltar atrás para fazer com que a nossa equipe seja mais alegre. Não houve alegria no primeiro tempo, não houve atitude”, acrescentou Pia.

O jogo começou com a França pressionando em todas as linhas, impedindo o time brasileiro de chegar à zona de ataque, e levando perigo com jogadas pelas pontas com Kadidiatou Diani e Selma Bacha.

Aos 13 minutos, Le Sommer cabeceou firme e obrigou a goleira Lelê a fazer boa defesa. Um presságio do que viria pouco depois, quando a mesma Le Sommer marcou de cabeça após Diani ganhar jogada pelo alto na área.

“Estávamos entre a cruz e a espada depois do primeiro jogo (com a Jamaica), que empatamos. Não começamos bem e dissemos a nós mesmas que teríamos que entrar forte, e foi o que fizemos”, declarou a autora do primeiro gol da França.

“Pressionamos e conseguimos marcar. Estou muito orgulhosa da equipe”, acrescentou Le Sommer.

Atrás no placar, o Brasil aumentou a intensidade e melhorou na marcação, criando as melhores oportunidades de gol.

A chance mais clara foi aos 23 minutos, quando Adriana recebeu de Debinha na marca do pênalti e bateu de primeira por cima.

O primeiro tempo terminou com uma luta intensa pela posse de bola, embora com poucas ocasiões de perigo.

Depois do intervalo, o Brasil tentou furar o esquema defensivo da França explorando as laterais e acabou chegando ao empate.

Após boa troca de passes pelo lado esquerdo, Debinha aproveitou sobra em chute bloqueado de Kerolin, dominou com estilo e tocou na saída da goleira Peyraud-Magnin.

Mas na reta final foram as francesas que chegaram à vitória.

Após cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque, a experiente Renard apareceu livre de marcação na segunda trave e testou a bola para o fundo das redes.

Com este resultado, a França assume a liderança da chave com 4 pontos, enquanto o Brasil fica em segundo, com 3. Jamaica e Panamá têm 1 cada.





“Todos os dias entramos em campo para ganhar e contra a Jamaica vai ser assim. Vamos entrar para ganhar, cuidando dos pequenos detalhes e indo para cima delas”, prometeu Debinha depois da derrota para as francesas.

mas/psr/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias