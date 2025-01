Brasil perde para Dinamarca nas quartas de final e se despede do Mundial de Handebol

O sonho do Brasil no Mundial de Handebol masculino acabou. A seleção brasileira perdeu para a Dinamarca, atual tricampeã mundial, por 33 a 21, nesta quarta-feira (29), em Oslo, e foi eliminada nas quartas de final.

O Brasil, que nunca havia chegado tão longe em um Mundial de handebol, resistiu durante trinta minutos (15 a 12 no intervalo), antes de um segundo tempo em que a Dinamarca fez a diferença.

O goleiro Emil Nielsen, do Barcelona, voltou a ser uma muralha, com 45% de defesas. Os artilheiros dos dinamarqueses foram Emil Jakobsen, Rasmus Lauge Schmidt e Mathias Gidsel, cada um com 6 gols.

O brasileiro Vinicius Panda foi o artilheiro da partida com 7 gols.

O Brasil fecha assim uma campanha brilhante, na qual derrotou seleções fortes como Suécia, Noruega e Espanha.

Na terça-feira foram definidos os dois primeiros semifinalistas, Croácia e França, que se enfrentarão nesta quinta-feira em Zagreb.

