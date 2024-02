Brasil perde para Argentina (1-0) e está fora dos Jogos de Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/02/2024 - 19:36 Para compartilhar:

A Argentina venceu o Brasil por 1 a 0 neste domingo (11), no último dia do Pré-Olímpico Sul-Americano para Paris-2024 e conquistou uma das duas vagas em disputa neste torneio, eliminando seu arquirrival, vencedor da medalha de ouro no Rio-2016 e em Tóquio-2020.

O atacante Luciano Gondou, com uma cabeçada após um cruzamento do lateral-esquerdo Valentín Barco, marcou aos 78 minutos o gol que deu a classificação à seleção comandada pelo técnico Javier Mascherano no estádio Brígido Iriarte, em Caracas.

A Argentina passa a liderar o quadrangular final, com cinco pontos, à frente do Paraguai, com quatro, enquanto o Brasil ficou com três e a Venezuela com um.

Paraguaios (com a vantagem do empate) e venezuelanos decidem a segunda vaga olímpica a partir das 20h30 (horário de Brasília).

