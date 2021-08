Brasil perde para a Argentina e fica em 4º lugar no vôlei

TÓQUIO (Reuters) – A Argentina surpreendeu o Brasil em um jogo tenso para garantir a medalha de bronze do vôlei masculino neste sábado, deixando os campeões da Rio 2016 em quarto lugar.

Com a derrota por 3 sets a 2, parciais de 23/25, 25/20, 25/20, 17/25 e 13/15, a equipe brasileira, primeira do ranking, volta para casa sem uma medalha olímpica pela primeira vez desde 2000.

Facundo Conte liderou os ataques consistentes e bloqueios fortes dos argentinos, sextos no ranking.

O técnico brasileiro, Renan Dal Zotto, lamentou a derrota e destacou a frustração da equipe.

“Todo mundo sabia da importância dessa medalha e queria demais. Os jogadores se entregaram ao máximo na partida. Mas tem os méritos da Argentina, que fez um grande jogo e nós ficamos devendo”, disse Renan segundo nota no site do Time Brasil.

“Muitos altos e baixos durante a partida. Ficamos muito frustrados pois foi um sacrifício enorme para todos estarem aqui”, completou.

Já o levantador Bruninho citou a instabilidade da equipe brasileira.

“Acho que pesou a nossa inconstância, isso acabou sendo uma tônica na competição. Falo por mim também, alguns bons momentos, outros não tão bons”, disse ele.

(Reportagem de Yuka Obayashi em Tóquio, com informações do site do Time Brasil)

